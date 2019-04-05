Жители сирийской Хасаки отметили праздник начала весны, несмотря на запреты курдов

Дамаск, 5 апреля. Христиане сирийской Хасаки отмечают праздник начала весны «Акиту», несмотря на запрет курдов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Тысячи ассирийцев и сирийских халдеев отметили ассирийский праздник «Акиту» в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

Множество христианских граждан из числа ассирийцев, халдеев и сирийцев из городов Аль-Камышлы, Маликья и Хасака совершали древние ритуалы, молились в церквях, надевали традиционную одежду и исполняли фольклорные танцы.

«Самым прекрасным посланием на этом празднике является общение всех представителей христианской общины. Мы объявляем вместе любовь, радость и мир, и это прекрасно. Тем более, что это праздник новой жизни», — отметили участники мероприятия.

Праздник «Акиту» несет с собой послание о процессе обновления и воскресения в природе, это объявление об окончании зимы. По традиции на этом празднике сирийцы открывают всю красоту своей культуры, наследия и цивилизации, возрождают радость и любовь к родной земле.

Напомним, что часть сирийской провинции Хасака находится под руководством курдских формирований, которые принуждают сирийцев отказываться от их культуры и языка практически насильственным способом. В частности, они запрещают праздновать древние праздники, меняют программу обучения в школах, принуждают говорить на их языке. Местные жители неоднократно устраивали демонстрации протеста, выступая против действий курдов и призывая сирийскую армию войти в регион и навести порядок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство туризма Сирийской Арабской Республики отметило приход весны праздником «Акиту», в честь которого был организован «Фестиваль хлеба». Руководством мероприятия, состоявшегося в храме Хан Асад Паша, занималось туристическое управление Дамаска.