Онищенко предложил выход из конфликта между Малышевой и оскорбленными остеопатами

Громкий скандал спровоцировало неосторожное заявление врача и телеведущей Елены Малышевой по поводу якобы отсутствия в России медицинской специальности «остеопатия» и ее сомнения в отношении специалистов, называющих себя остеопатами.

В ответ на это главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ Дмитрий Мохов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с жалобой на передачу «Жить здорово!», потребовав опровергнуть дискредитирующие заявления и принести извинения. Малышева не осталась в стороне и ответила на обвинения, но ее ответ Мохова не удовлетворил.

Читатели Федерального агентства новостей в основном встали на сторону остеопатов и осудили как саму Малышеву, так и ее передачу «Жить здорово!»

Унять страсти попытался первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Для начала призываю все стороны этого резонансного спора, а фактически уже конфликта быть более корректными, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Эволюция искусства врачевания, врачебной профессии дает немало примеров, как та или иная медицинская специальность, эволюционируя, вырастала в отдельную специализацию врачей. Равно как когда-то врачи-терапевты разделились на гастроэнтерологов, кардиологов и так далее».

В данном случае речь идет о том, что из врачей-физиотерапевтов в отдельную специальность выкристаллизовываются специалисты по мануальной терапии, отметил Онищенко. Сегодня остеопатия уже получила отдельный федеральный стандарт, появилась последипломная специализация в качестве врачей-остеопатов. Собеседник ФАН напомнил, что такая практика уже есть за рубежом.

«Де-факто специальность «врач-остеопат» давно существует и признана, — напомнил парламентарий. — Но тревога Елены Малышевой вполне обоснована: на этой площадке существуют много злоупотреблений, которые приносят очевидный вред. Поэтому, на мой взгляд, в этом споре нет правой стороны, а его участникам я могу порекомендовать встретиться и все спокойно обсудить. Это лучше, чем добиваться друг от друга каких-то извинений, сатисфакций, публичных покаяний, ритуальных кровопусканий и других вычурных акций!»

Обсудить противоречия Геннадий Онищенко предложил на площадке программы «Жить здорово!», что, по его мнению, только поднимет рейтинг этой передачи.

«Нужно собраться на этой программе, к которой в нашем обществе большой интерес, все обсудить, внимательно выслушать друг друга и дать зрителям спокойно разобраться в этой проблеме. Нужно дать возможность врачам-остеопатам заступиться за свою очень нужную профессию, а людей научить разбираться, как отличать истинных специалистов от шаманов и шарлатанов, которые, и это никто не отрицает, сегодня спекулируют в этой области. Тем самым будет создан хороший прецедент популяризации профессии остеопата, а люди будут лучше защищены от корыстных злоупотреблений в этой очень важной области медицинской науки и практики», — резюмировал Геннадий Онищенко.

В дирекции общественных связей Первого канала отказались комментировать разгоревшийся конфликт, отметив, что Елена Малышева уже подробно ответила на критику в своем Instagram.

Напомним, в своей программе «Жить здорово!» от 29 марта Малышева призвала с осторожностью относиться к термину «остеопат», поскольку в России остеопатами себя зачастую называют люди, даже не имеющие врачебного диплома. Отвечая на критику, телеведущая сообщила, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «Остеопатия» утверждена только с сентября 2018 года, а первый выпуск врачей-остеопатов после ординатуры состоится в 2019 году.

Напомним, врача-остеопата Дмитрия Мохова возмутили слова Елены Малышевой о том, что остеопатии якобы «не существует как специальности». По его мнению, телеведущая оскорбила тысячи российских специалистов этого профиля. На имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста было отправлено официальное письмо с требованием опровержения и извинений.

Шоу «Жить здорово!» неоднократно оказывалось в центре скандалов в связи с неординарным подходом Елены Малышевой к различным темам, касающимся в том числе репродуктивного здоровья россиян. Так, особо нравственных телезрителей возмутил сюжет от 13 февраля, когда в эфире этой программы актриса Светлана Галка, одетая в костюм, изображающий женскую матку, исполнила песню как бы от лица репродуктивных органов женщины. Эфир спровоцировал скандал, а критики даже потребовали закрыть программу.