Сирия новости 4 апреля 16.30: курды проводят массовые аресты в Дейр-эз-Зоре, два взрыва прогремело в Алеппо
Сирия, 4 апреля. Курды проводят обыски и массовые аресты в Дейр-эз-Зоре, два взрыва прогремело в Алеппо, в Идлибе продолжаются бои между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе.
Курды: проводят обыски и аресты в Дейр-эз-Зоре, ввели дополнительный налог в Хасаке.
Провинция Алеппо
В населенном пункте Аль-Ибизну на западе провинции Алеппо прогремело два взрыва. Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters), что первое самодельное взрывное устройство разорвалось под автомобилем командира группировки «Файлак аш-Шам». В результате инцидента пострадало только транспортное средство.
Детонация еще одного СВУ произошла недалеко от дома члена местного совета, пишет Damascus Now. Боевик получил ранения.
Провинция Дейр-эз-Зор
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) проводят обыски домов мирных жителей восточной части провинции Дейр-эз-Зор, объясняя свои действия борьбой с террористами «Исламского государства»1. По данным правозащитной организации, члены курдских бандформирований арестовали несколько человек, обвинив их в связях с ИГ1.
Ранее сообщалось, что подобные действия со стороны курдов провоцируют в регионе акции протестов против подчиняющихся США захватчиков.
Провинция Идлиб
На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами отмечаются в окрестностях населенного пункта Кафр Набель.
Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@AleppoTodayTV), артиллерия САА наносит удары по укрепрайонам террористов недалеко от города Маарет ан-Нуман.
Провинция Хасака
Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@hashtagsyria.sy), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) требуют от населения оплаты дополнительного налога на строительство жилья. Курды обязали гражданских платить более тысячи сирийских фунтов за каждый квадратный метр планирующейся недвижимости.
В это время в регионе продолжаются акции протестов мирных жителей против решения президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)