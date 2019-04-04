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В МИД РФ сообщили о разработках США оружия, выполняющего функции ядерного

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В МИД РФ сообщили о разработках США оружия, выполняющего функции ядерного

Москва, 4 апреля. США приступили к созданию вооружения, способного выполнять функции ядерного оружия, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о снижении порога применения ядерного оружия из-за российских ракет в Европе, Грушков напомнил о модернизации размещенных в Европе бомб свободного падения, которые фактически были наделены функциями оружия театра военных действий.

«США приступают к созданию целого класса вооружений, способных выполнять конвенциональными средствами функции ядерного оружия. К этому стоит добавить модернизацию размещенных в Европе бомб свободного падения путем повышения их точности и понижения мощности», — сказал заместитель министра иностранных дел России.

Дипломат напомнил, что российская военная стратегия определяет только один потенциальный сценарий применения ядерного оружия. Такое возможно, подчеркнул Грушков, только в случае появления угрозы существованию России.

Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь обвинил Россию в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва при этом приостановила участие в соглашении из-за нарушений Договора со стороны США. 

В МИД РФ сообщили о разработках США оружия, выполняющего функции ядерного

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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