Путин принял Нетаньяху в Кремле

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В ходе переговоров была поднята тема возвращения останков тел пропавших без вести солдат Красной армии. Путин сообщил премьеру Израиля о создании специальных отрядов, которые занимаются поиском останков советских воинов, считавшихся пропавшими без вести. Президент уточнил, что такие отряды есть уже в 82 регионах РФ, а их участниками являются 42 тысячи человек.

Путин также напомнил об израильском солдате Захарии Баумеле, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести.

«Как Вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения», — отметил он.

Российский лидер также выразил радость, что теперь останки Баумеля будут погребены в Израиле, где ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – «что близкие родственники солдата смогут иметь возможность принести цветы на его могилу».

В ответ Нетаньяху поблагодарил Путина и признался, что всегда рад встрече с главой РФ, но сегодня «растроган больше чем обычно».

Он выразил благодарность за помощь в поиске захоронения Баумеля.

«Вы лично позитивно откликнулись, Вы лично дали поручение российской армии помочь в этом светлом деле», — подчеркнул политик.

По словам Нетаньяху, сегодня вечером в Израиле пройдут похороны, в которых примет участие семья сержанта.

Как уточняет пресс-служба Кремля, с российской стороны во встрече также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.