Прилепин рассказал о риске из-за своего романа о Донбассе с реальными именами

Москва, 4 апреля. Захар Прилепин презентовал свою книге о Донбассе «Некоторые не попадут в ад». Писатель рассказал о рисках, на которые он пошел, назвав героев реальными именами.

Сам писатель характеризует новую книгу как военную «летопись». Он отметил, что хотел написать роман о событиях в Донбассе спустя время, когда все события улягутся в сознании. Однако «Некоторые не попадут в ад», по его словам, «сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу».

Он добавил, что описывал реальные события и оставил героям книги их настоящие имена. Только два персонажа получили псевдонимы, потому что до сих пор находятся в зоне конфликта. На странице книги оживают погибший глава ДНР Александр Захарченко, люди из его окружения, 8–10 бойцов батальона, которым руководил Прилепин. Писатель заверил, что, если читатели следили за ситуацией в Донбассе, то узнают всех персонажей.

«Я, конечно, рискую, но там все персонажи названы своими именами, — приводит слова автора книги «Царьград». — Рискую еще и потому, что кто-то может сказать: вот в этом месте я так не говорил. Потому что кое-что я объединил, ведь роман, конечно, диктует какие-то вещи, когда приходится фокусировать, объединять логическую, кинематографическую структуру».

В декабре прошлого года Прилепин объяснил журналистам из Словении, почему больше не принимает участие в боевых действиях по обороне ДНР.