«Яндекс» готов справиться с пробками в Москве

У группы компаний «Яндекс» достаточно данных и технологий для того, чтобы решить проблему пробок на столичных автодорогах. Об этом заявил руководитель службы разработки «Яндекс.Поиск» Алексей Шаграев, выступая 4 апреля на первой встрече из серии мероприятий TechTalks в Аналитическом центре правительства РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первую тематическую дискуссию серии организаторы посвятили будущему искусственного интеллекта и возможным сферам его применения. Один из участников встречи задал представителю «Яндекса» вопрос о том, почему ведущая ИТ-компания, аккумулирующая сервисы по сбору данных о погоде, движении на дорогах, программу заказа такси и другие информационные системы, до сих пор не внедрила систему «умного города» хотя бы в части регулирования дорожного движения и работы светофоров в дни обильных снегопадов и наиболее напряженного трафика на столичных магистралях.

«Действительно, анализа имеющихся у нас данных достаточно, чтобы сделать все хорошо, — подтвердил озвученную мысль Алексей Шаграев. — Я думаю, не хватает самого проекта в области государственно-частного партнерства, который был бы этому посвящен. Сейчас у нас много совместных проектов с правительством Москвы, возможно, и такой проект тоже будет».

Представитель компании поделился с участниками TechTalks опытом «Яндекса» для построения прогнозов для корректировки в том числе сервисов заказа такси и доставки еды. Разработчики ИТ-компании обучают нейросеть предсказывать на основе имеющихся данных, где в ближайшем будущем будет повышенный спрос на поездки на такси и заказ еды, и перемещать водителей или курьеров именно в эти зоны.

Участники дискуссии обсудили существующую на сегодня нестабильность систем искусственного интеллекта и риск принятия неверных решений. Представители промышленности рассказали о том, что пока не доверяют роботам автономно управлять производством.

«На данном этапе искусственный интеллект работает полностью в режиме советчика, пока к нему доверия нет. Кроме того, мы зашиваем внутрь системы логической проверки точности прогноза модели на каждом шаге ее применения. Когда мы видим, что точность деградирует резко или плавно, начинаем разбираться в проблеме», — рассказал директор по анализу данных и моделированию Новолипецкого металлургического комбината.

Модератор дискуссии, временно исполняющий обязанности директора департамента по координации и реализации проектов по цифровой экономике министерства связи Михаил Насибулин отметил, что наиболее интересные идеи и выводы первой и последующих дискуссий будут учтены при разработке Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, которой как раз сейчас занимаются специалисты ведомства.

В рамках масштабного проекта TechTalks запланировано несколько тематических дискуссий о цифровой экономике с участием представителей власти и бизнеса. Организаторами серии дискуссий выступили министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и проектный офис по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.