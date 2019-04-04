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Экономика

Счетная палата проверит расходы на чемпионат мира по футболу в России

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Счетная палата проверит расходы на чемпионат мира по футболу в России

Москва, 4 апреля. Счетная палата проверит, как министерство спорта РФ, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов расходовали средства на подготовку к проведению мундиаля. Об этом говорится в Перечне контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты России на 2019 год.

Ведомство также проведет аудит эффективности использования средств, выделенных из бюджета, которые были направлены на строительство объектов инфраструктуры и развитие системы подготовки спортивного резерва.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись в 11 городах страны.

Ранее следователи ходатайствовали об аресте генерального директора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» и по совместительству субподрядчика стадиона «Самара Арена» Сергея Уласевича по подозрению в невыплате заработной платы сотрудникам и сокрытии денежных средств. Стадион «Самара Арена» был построен специально к чемпионату мира по футболу.

Автор: Регина Пак
Источник: План проверок Счетной палаты на 2019 год
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