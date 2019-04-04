Эксперт рассказал, как катера «Сарган» помогут в охране Крымского моста

Восемь быстроходных катеров типа «Сарган» поступят на вооружение морских подразделений Росгвардии в течение следующих двух лет. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что Росгвардия создала в Керчи морскую бригаду для охраны и обороны Крымского моста. В настоящее время ведомство проводит два тендера на поставку двух «Сарганов» до 1 ноября 2019 года и еще шести единиц к ноябрю следующего.

«Место поставки товара — войсковая часть 6942, Республика Крым, город Керчь», — значится в заявке.

По мнению представителей ведомства, новые катера с современной навигационной системой, средствами связи и вооружением должны качественно усилить морскую компоненту Росгвардии в Крыму.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, морским подразделениям Росгвардии нет необходимости получать полноценные боевые корабли, которые стоят на вооружении Черноморского флота РФ, «поэтому такие быстроходные катера — лучшее решение».

«Если береговая охрана ФСБ занимается охраной наших границ и экономической зоны России, то морские подразделения и бригады Росгвардии конкретно будут заниматься защитой особо важных объектов вроде Крымского моста. Поэтому как раз такие катера им и необходимы: они вполне могут обеспечить отражение диверсантов, атаки малых москитных кораблей, какие в наличии у ВМС Украины и какие еще будут там строиться в массовом порядке, так как у Киева просто нет денег на постройку полноценных военных судов. Они будут выполнять задачи по доставке к точке сброса боевых пловцов и т.д.», — сказал эксперт.

Самое современное оборудование и специальная аппаратура катеров типа «Сарган», по мнению собеседника ФАН, позволит бойцам Росгвардии в случае необходимости мониторить как подводную, так и надводную обстановку в районе Керчи.

«Ну и тех же крупнокалиберных пулеметов и, возможно, гранатометов будет достаточно для решения самых разных задач, особенно в сфере охраны моста. А в случае необходимости для усиления Росгвардии придут корабли Черноморского флота, новороссийская военно-морская база рядом и сейчас усилено формирует соединение патрульных кораблей, первые из которых уже отрабатывают задачи. Тот же головной корабль «Василий Быков» несет на себе вертолет и вооружение модульного типа. Если кто-то вдруг задумает со стороны НАТО обеспечить Украине проход через Керченский пролив, то нам есть чем ответить», — заключил Дандыкин.

Напомним, катера «Сарган» могут до двух суток находиться в автономном плавании и обладают дальностью хода в 413 миль или 765 км. В начале марта подразделения Росгвардии в Керчи также получили два новых транспортно-десантных катера БК-16. Данные катера водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек.