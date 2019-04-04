Минтранс Эфиопии рекомендовал Boeing проверить системы контроля полета

Аддис-Абеба, 4 апреля. Министерство транспорта Эфиопии заявило о необходимости проверить системы контроля полета после авиакатастрофы Boeing-737 MAX возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

По словам министра транспорта Эфиопии, производитель должен пересмотреть системы контроля полета, пишет РИА Новости.

«Авиационные власти должны подтвердить, что производитель обратил должное внимание на проверку систем контроля полета, связанных с управляемостью полета, до того как выпускать самолеты в эксплуатацию», — сказала Дагмавит Могес на пресс-конференции.

Напомним, крушение самолета Boeing-737 произошло 10 марта: воздушное судно летело в столицу Кении, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа, выживших нет. Ряд авиакомпаний и стран запретили полеты Boeing-737.

В частности, взлет и посадку лайнеров этого типа запретили Россия, Молдавия, Бахрейн, Ливан, а от их эксплуатации отказались Великобритания, Китай, Индонезия, Вьетнам, Сингапур и Малайзия. Отметим, при схожих обстоятельствах потерпел крушение самолет этой же модели в Индонезии в ноябре прошлого года.

Ранее американские СМИ сообщили о разногласиях между экспертами из США и Эфиопии, которые ведут расследование по факту крушения Boeing-737 MAX. А телеканал ABC со ссылкой на два источника отметил, что воздушное судно авиакомпании Ethiopian Airlines потерпело крушение в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом.