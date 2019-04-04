СМИ сообщили, что выжившая в страшном ДТП в Домодедово девочка находится в коме

Москва, 4 апреля. Страшное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в подмосковном Домодедово, унесло жизни шести человек. Микроавтобус, нелегально перевозивший пассажиров по маршруту Тула — Москва, на огромной скорости врезался в фуру.

По имеющимся данным, в списке жертв числится семейная пара из города Донской Тульской области.

Согласно информации KP.ru, 53-летняя женщина и 61-летний мужчина погибли на месте автокатастрофы — в российскую столицу они ехали вместе с семилетней внучкой. Девочка чудом выжила благодаря оперативным действиям спасателей. В настоящее время за жизнь девочки борются врачи.

«У нее открытая черепно-мозговая травма, множество переломов. Девочка находится в состоянии комы», — пишет издание со ссылкой на источники в городской больнице города Домодедово.

В настоящее время по факту смертельного ДТП ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в четверг микроавтобус протаранил грузовик с прицепом, при столкновении микроавтобус загорелся. В результате автокатастрофы шесть человек погибли на месте, еще двое пострадали.

Федеральное агентство новостей публиковало видео с места ДТП в Домодедово с участием микроавтобуса и фуры.