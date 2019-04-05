Министерство туризма Сирии устроило фестиваль в честь начала весны в Дамаске

Дамаск, 5 апреля. Министерство туризма Сирийской Арабской Республики отметило приход весны праздником «Акиту», в честь которого был организован «Фестиваль хлеба». Руководством мероприятия, которое прошло в здании храма Хан Асад Паша, занималось туристическое управление Дамаска.

В рамках фестиваля также прошла выставка изделий ручной работы, традиционных ремесел, были поставлены художественные и музыкальные сценки на сюжеты древних сирийских легенд.

Сирийцы все еще празднуют этот архаичный праздник и пытаются возродить его среди других народов, проводя масштабные социальные и культурные мероприятия и празднования.

«Акиту» ассоциируется с началом весны. Этот праздник отмечался среди акадцев, вавилонян, ассирийцев и халдеев, традиционно его проводили в таких местах, как Угарит, Эбла, Мари, Пальмира и Дамаск. Затем вавилоняне, ассирийцы и сирийцы перенесли праздник начала весны на время сельскохозяйственного сезона.

По словам генерального директора музея древностей Махмуда Хамуда, празднование восходит к первой вавилонской династии, которая правила в начале второго тысячелетия до нашей эры, и этот праздник является старейшим в истории Ближнего Востока. Празднование длилось 12 дней. Первые четыре дня были посвящены практике религиозных ритуалов. Остальные дни включали некоторые социальные и политические аспекты, а также церемониальные шествия, спортивные состязания и танцы, различные религиозные церемонии, особое внимание уделялось свадебным обрядам.

Хамуд отметил, что первое апреля принималось у древних сирийцев за начало года, потому что это настоящее начало жизни после холодного сезона и дождя, когда люди выходят на поля, чтобы насладиться теплом весны. Именно тогда наступает время празднования.

Стоит отметить, что с момента освобождения большей части сирийских провинций от террористов в регионе все чаще проходят различные праздники, культурные мероприятия, ярмарки, выставки и концерты.