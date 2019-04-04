В Госдуме напомнили США, что РФ уже давно обходит западные санкции

CША не удастся изменить внешнеполитический и экономический курс России, несмотря на постоянно вводимые санкции, считают в Госдуме. В самих же Соединенных Штатах уже почувствовали негативный эффект от антироссийских ограничений. Как заявила в беседе с ТАСС почетный консул РФ в Денвере Дебора Энн Палмиери, американские бизнес-круги все больше недовольны санкциями.

«Многие воспринимают это так, что их просят пожертвовать интересами акционеров во имя амбиций политиков и ошибочного курса, приводящего к потере бизнеса», — подчеркнула она, добавив, что все больше компаний в США задаются вопросами о рациональности санкционной политики.

Консул обратила внимание на то, что бизнесмены в США в течение последних лет из-за рестрикций в отношении РФ были вынуждены «пойти на затраты и убытки из-за действий законодателей США, чьи интересы при этом не страдают».

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей с сожалением отметил, что США проводят тактику санкций уже на протяжении многих лет и не собираются ее отменять, хотя подобная риторика грозит еще большим осложнением отношений между странами.

«Вашингтон вводит против РФ странные санкции, которые выходят за рамки здравого смысла. Возьмем, допустим, ограничения против Москвы из-за так называемых попыток оказать влияние на американские выборы. Недавно Мюллер заявил, что его комиссия два года занималась [поиском] доказательств вмешательства России в избирательный процесс и причастности к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Ничего они не нашли», — напомнил парламентарий, добавив, что большинство санкций и обвинений со стороны США в отношении РФ — сплошной абсурд.

По словам собеседника ФАН, Россия составляет конкуренцию США по целому ряду вопросов, поэтому они будут продолжать оказывать давление.

Тем не менее Москва знает, как отвечать на жесткий курс Вашингтона, и она не намерена прогибаться из-за угроз Запада и менять свой курс на мировой арене, заявил парламентарий.

«Вашингтону не нравится, что политический курс Москвы пользуется уважением большинства стран мира, не согласных с риторикой США. Они всячески будут пытаться противостоять нашей стране и попытаться изменить нашу внешнеполитическую и экономическую линию, но это не пройдет. Российские бизнесмены поддерживают курс нашего руководства, США же демонстрируют недальновидную политику. Мы отвечаем тем, что получаем поддержку во многих странах, Европы, Азии, которые успешно с нами сотрудничают и пытаются всячески преодолеть санкции США», — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что санкции США будут наносить все больший ущерб лишь им самим, а Россия продолжит их обходить и развиваться.

Накануне зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН предостерег США от введения новых санкций против РФ. По его словам, Россия и так уже давно парирует провокационные действия Запада во главе с Вашингтоном.