Сирия, 5 апреля. Террористы «Тахрир аш-Шам» закупили в Европе вещества, необходимые для производства зарина, «спящая ячейка» ИГ1 напала на бойцов SDF в Хаджине, ВС РФ и Турции провели совместное патрулирование в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Военная полиция РФ: провела вместе с турецкими силами скоординированное патрулирование в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило покушение на бойцов SDF в Хаджине.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: была уличена в закупках веществ, необходимых для производства зарина.

Провинция Алеппо

Представители вооруженных сил Турции сообщили о проведении нового координированного патрулирования совместно с российской военной полицией. Как сообщает новостной источник в Twitter (@AlArabiya_Brk), российские и турецкие подразделения прошли по маршруту патрулирования в районе городе Тель-Рифат в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Источники в Twitter (@SanaAjel) сообщают о выходе десятков семей, находившихся в лагере беженцев «Эр-Рукбан», через пропускной пункт «Шалим» в провинции Хомс. Напомним, «Рукбан» находится под контролем сил США в Сирии и лояльных к ним террористических группировок. За последние дни это уже второе сообщение о выходе части беженцев из лагеря.

Провинция Дейр-эз-Зор

Взрывное устройство сработало в городе Хаджин, который находится под контролем проамериканских курдских сил. Как утверждают источники в Twitter (@_Caki__), целью «спящей ячейки» террористов ИГ были высокопоставленные главари «Демократических сил Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Погибших в результате нападения не было.

Один из командиров NDF был убит в своей машине в городе Аяш к северо-западу от столицы провинции, сообщает информационное агентство DeirEzzor 24.

Провинция Идлиб

По данным Минобороны РФ, террористы коалиции «Тахрир аш-Шам», действующие в Идлибе под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, закупили в странах Европы значительное количество химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия. По данным источников в Twitter (@syrian_endgame), закупленные вещества хранятся в городе Серакиб.

Другие источники (@Salah_Addin_) подтверждают эти сведения. Сообщается, что компании из Бельгии отправили в Идлиб 168 тонн изопропанола, 219 тонн ацетона, 77 тонн метанола и 21 тонну дихлорметана. Эти вещества используются для производства такого опасного отравляющего вещества, как зарин.

Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о подготовке в Идлибе новой провокации с применением химического оружия, в чем затем будут безосновательно обвинены правительственные силы, — провокации, подобной тем, которые раньше происходили в Хан-Шейхуне и Думе. Для создания видеосюжета о «новой химатаке САА» в Идлиб уже прибыли съемочные группы из европейских стран.

Артиллерия САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе города Хан-Шейхун на юге провинции, сообщает интернет-портал HalabToday TV в своем аккаунте в Twitter (@HalabTodayTV).

Провинция Хама

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@syriapost1), артиллерия САА нанесла точечные удары по позициям боевиков «Джейш аль-Изза» в районе города Кафр-Зета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)