МИД РФ считает вызовом действия США и НАТО в Закавказье

Москва, 4 апреля. Москва рассматривает шаги Соединенных Штатов и НАТО по «военному освоению» Закавказья как серьезнейший военно-политический вызов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью азербайджанскому информагентству ONA.

Представитель внешнеполитичесого ведомства обратила внимание на то, что Закавказье относится «к сфере особо важных интересов России».

«В первую очередь это обусловлено географической близостью, — отметила дипломат. — Очевидно значение Южного Кавказа в широком геополитическом контексте».

По ее словам, на сегодняшний день в регионе «в полной мере проявляется бесцеремонное стремление известных внерегиональных сил перекроить пространство СНГ по своим лекалам». Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает действия Вашингтона и Североатлантического альянса в регионе как серьезный военно-политический вызов.

Дипломат также напомнила о конфликте в Нагорном Карабахе, в который, с сожалением констатировала Захарова, вовлечены Армения и Азербайджан.

«Поддержание на Южном Кавказе стабильности, обеспечение поступательного развития региона при дружественном отношении его стран к России и далее будет оставаться одной из важнейших целей российской внешней политики», — отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время беседы глава российского государства подтвердил, что Москва готова и далее оказывать содействие в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал российского коллегу о своих переговорах с армянским премьером по нагорнокарабахскому урегулированию.