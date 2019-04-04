Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин готовы пустить Джигарханяна пожить

Москва, 4 апреля. Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, по сообщениям СМИ, закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным.

Пару сначала видели на порога ЗАГСа, впоследствии журналисты выяснили, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин вместе проходили медицинское обследование.

Недавно экс-супруга Армена Джигарханяна призналась, что готова пустить 83-летнего артиста в квартиру, где тот до сих пор прописан. По словам Цымбалюк-Романовской, Прохор Шаляпин не только не выступает против приглашения, но и готов помочь Джигарханяну, сообщает «МИР24».

Бывшая жена Армена Джигарханяна также рассказала, что разлюбила артиста после того, как он выступил в суде по делу о их разводе.

«Армен Борисович находится в очень плохом физическом состоянии. Мне любого пожилого человека жалко, если он уже немощный, если видно, что ему тяжело, плохо. Я просто сострадаю», — сказала Цымбалюк-Романовская, участвуя в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР».

Напомним, ранее суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ, ее признали виновной в слежке за Джигарханяном. Бывший директор театра под руководством Армена Джигарханяна установила в кабинете артиста скрытую камеру, а видеозапись передала журналистам.