Штаб Зеленского ждет от Порошенко извинений за оскорбления

Киев, 4 апреля. В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ждут от действующего главы страны Петра Порошенко выполнения всех требований для проведения дебатов, заявил координатор команды шоумена Александр Корниенко.

Как пишет РИА Новости, Корниенко напомнил, что для проведения дебатов в «Олимпийском» Порошенко необходимо выполнить ряд требований, которые выдвинул штаб Зеленского. На раздумья действующему главе государства отведены 24 часа.

Сторонник Зеленского добавил, что Порошенко по-прежнему не ответил на предложение конкурента, пишет «Украинские новости».

«Речь идет не просто об ответе — стадион или не стадион, а об извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского», — пояснил координатор штаба.

Напомним, Зеленский опубликовал ролик, в котором предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на стадионе «Олимпийский». Однако для этой встречи действующий глава страны должен принести извинения конкуренту за оскорбления. Кроме того, участники дебатов должны пройти предварительное медицинское обследование на предмет алкоголя и наркотиков в крови.

Второй тур президентский выборов запланирован на 21 апреля.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что опубликовала фейк о связи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с Россией. Она предположила, что права на ролик, опубликованный Зеленским, принадлежат российской фирме Kedoo Entertainment Russia. Однако, проверив информацию, она осознала, что это неправда, и удалила свой пост в Facebook.