Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по морским газопроводам

Москва, 4 апреля. Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Европейского союза, которые предполагают введение определенных правил работы морских участков газопроводов в ЕС, решение касается и использования «Газпромом» газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты голосования пленарной сессии ЕП.

В частности, газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, должны будут соответствовать определенным нормам, которые в настоящее время распространяются на наземные трубы. Речь идет о разделении деятельности по добыче и транспортировке газа. Таким образом, компания не имеет права добывать газ и быть владельцем трубопровода в ЕС, пишет РИА Новости.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа. Они будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что запуск газопровода состоится до конца 2019 года.

Главным противником строительства газопровода остаются США, которые видят в лице России прямого конкурента, мешающего американским компаниям выйти на рынок ЕС со своим СПГ (сжиженным природным газом — прим. ФАН).

Американский госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что США не хотят, чтобы их союзники зависели от российского газа. Министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, проект якобы имеет не экономическую основу, а является «политическим трубопроводом», поэтому Вашингтон не намерен поддерживать его запуск.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов для европейских стран, и Европа, скорее всего, не откажется от сотрудничества в сфере энергетики с РФ. По мнению эксперта, «с точки зрения затрат американская бизнес-схема неуклюжая, гораздо проще европейцам закупать качественный российский газ».