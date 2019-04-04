Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу по номеру телефона
Москва, 4 апреля. Сбербанк запустил мгновенные переводы средств со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, список стран будет расширяться.
Перевод можно будет получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Перевести средства можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы совершить операцию по переводу средств, необходимо будет указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона получателя. Комиссия банка составит 1% от суммы перевода вне зависимости от страны назначения. В банке отметили, что для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.
«Мы видим растущий спрос наших клиентов на денежные переводы за пределы страны. Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.