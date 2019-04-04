Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу по номеру телефона

Москва, 4 апреля. Сбербанк запустил мгновенные переводы средств со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, список стран будет расширяться.

Перевод можно будет получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Перевести средства можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы совершить операцию по переводу средств, необходимо будет указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона получателя. Комиссия банка составит 1% от суммы перевода вне зависимости от страны назначения. В банке отметили, что для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.