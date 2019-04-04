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Глава НОТУ рассказал о старте переговоров по дебатам Порошенко и Зеленского

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Глава НОТУ рассказал о старте переговоров по дебатам Порошенко и Зеленского

Киев, 4 апреля. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о старте переговоров касательно дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом в четверг он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Аласания подтвердил, что общественное телевидение, естественно, может провести такие дебаты.

«Согласие обоих кандидатов есть, теперь остается Центральная избирательная комиссия, которая все это должна согласовать и по закону оплатить из государственного бюджета», — рассказал он.

При этом он добавил, что НОТУ приступила к переговорам с обеими сторонами.

Напомним, ранее шоумен и артист Зеленский заявил, что принимает вызов действующего главы Украины Порошенко провести дебаты в преддверии второго тура выборов, однако с условием их проведения на стадионе «Олимпийский» в украинской столице. Пресс-служба НОТУ заявила, что телекомпания имеет техническую возможность провести онлайн-трансляцию дебатов с футбольной арены, но на сегодняшний день это противоречит законодательству, поэтому центральная избирательная комиссия должна изменить некоторые его положения.

Согласно действующему закону, телевизионные дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования.

Выборы главы государства состоялись на Украине 31 марта. По подсчетам ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов украинских избирателей. Второй тур пройдет 21 апреля.

Автор: Сергей Петров
Источник: Facebook
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