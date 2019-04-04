Тунис, 4 апреля. Тунис охватил массовый протест таксистов. В четверг водители намерены пикетировать парламент. Их недовольство связано с ценами на топливо, утвержденными ранее властями страны.

Таксисты требуют пересмотра стоимости бензина. Об этом местным СМИ сообщил генеральный секретарь Тунисского союза индивидуальных таксистов (UTTI) Фаузи Хабучи.

Отметим, что открытые протесты работники такси начали проводить еще в прошлом году. Уже тогда Хабучи не исключал, что забастовка может стать бессрочной. Недовольство водителей также было связано с тем, что правительство, по их мнению, занимается маргинализацией профессии. Еще год назал они требовали повысить тарифы на перевозки, увеличить субсидии на топливо, а также ввести меры по борьбе с нападением на них. Сотни автомобилей тогда перекрыли улицы столицы Туниса.

Хабучи в комментарии на тунисском радио жаловался, что водители не могут свести концы с концами из-за недавнего повышения цен.

«Власти должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул он.

Российских туристов предупреждали об опасностях отдыха в этой охваченной беспорядками стране. Жители Туниса страдают от разгула преступности, нехватки питания. Иностранные путешественники становятся настоящей добычей для уличных банд. Кроме того, наращивают активность и террористические группировки.