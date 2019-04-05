Спикер парламента Сирии обсудил проблему Голан с представителями арабских движений

Дамаск, 5 апреля. Спикер Народного Собрания Сирийской Арабской Республики Хаммуда Саббаг подчеркнул важность роли арабских партий и национальных арабских деятелей в защите национальной идентичности и сохранении культурных традиций в сердцах будущих поколений. Соответствующее заявление прозвучало на встрече чиновника с главой Арабского прогрессивного фронта Наджой Вакимом и секретарем руководства независимого движения ливанских насеритов «Аль-Мурабитун», бригадным генералом Мостафой Хамданом.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Саббаг высоко оценил деятельность патриотов, которые поддерживали Сирию в ее войне с терроризмом, и подчеркнул, что боевой дух — это то, что толкает будущие поколения к продолжению линии националистического сопротивления, которая должна преобладать на Голанах и в Палестине.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Со своей стороны Ваким подчеркнул, что достижения Сирии перед лицом терроризма являются победой для всех арабов, отметив, что крах врагов в Сирии является мотивом для создания более стабильного и эффективного арабского освободительного движения.

Хамдан добавил, что победа над терроризмом на сирийской земле является новым этапом, который поможет вернуть территории Голан и Палестины. Он также отметил, что эти достижения стали результатом мудрого руководства Сирии и храбрости сирийской правительственной армии, а также стойкости народа республики.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Валид Муалем принял главу Международного комитета Красного Креста Питера Маурера и сопровождавшую его делегацию.

В рамках встречи стороны обсудили развитие сотрудничества между властями САР и представителями Международного комитета Красного Креста, способы его развития с целью улучшения гуманитарной ситуации и удовлетворения основных жизненных потребностей сирийских граждан, пострадавших от кризиса, вызванного террористической войной и преступной практикой антиправительственных вооруженных группировок.