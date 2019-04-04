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Парламент Абхазии назначил дату выборов президента

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Парламент Абхазии назначил дату выборов президента

Сухум, 4 апреля. Народное собрание Абхазии назначило проведение очередных президентских выборов на 21 июля, сообщил спикер парламента Валерий Кварчия.

За постановление о назначении выборов на 21 июля проголосовали 20 из 32 голосовавших депутатов, 11 депутатов были против и еще один воздержался.

«Дата выборов президента назначена», — сказал Кварчия на заседании парламента.

Согласно конституционному закону, выборы президента Абхазии назначаются парламентом не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий главы государства.

В настоящее время президентом Абхазии является Рауль Хаджимба. Он был избран главой республики в 2014 году.

Автор: Данила Копп
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