Война в Сирии не может закончиться из-за саботажа Вашингтона

Война в Сирии не окончена, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. В большом интервью министр ответил на заявления Белого дома о том, что «Сирия на 100% освобождена от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Война не закончится без полного разгрома террористов

В отличие от США, Россия не считает войну в Сирии законченной до тех пор, пока на сирийской земле остаются очаги терроризма — каждый подготовленный в Сирии боевик представляет угрозу для всего мира.

«Война не закончена. Нам важно окончательно устранить очаги терроризма, — подчеркнул Лавров. Один очень тревожный — это Идлиб, где остаются несколько тысяч террористов, в том числе выходцев с постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию».

Российский министр напомнил — в настоящее время террористы «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) подмяли под себя практически всю территорию Идлибской зоны деэскалации, вытеснив боевиков «умеренной оппозиции». Поменяв называние на «Хайят Тахрир аш-Шам», террористы, связанные со зловещей «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), давят на другие группировки — в том числе числящиеся «умеренными» и открытыми для диалога с Дамаском.

При этом на юге Идлиба не прекращаются столкновения между террористами, не признающими режим прекращения огня, и правительственными силами, которые вынуждены отвечать на постоянные нападения. В рамках координации с Турцией ВКС РФ поддержали САА и нанесли точечные удары по центральной тюрьме Идлиба, превращенной боевиками в огромный склад боеприпасов и военного оборудования, и пункту связи террористов. Особое беспокойство вызывают сообщения о подготовке джихадистами новой провокации с использованием химических веществ — подобных тем, что ранее происходили в Хан-Шейхуне и на территории Восточной Гуты.

Не вернувшиеся и не раскаявшиеся

Второй крупный очаг терроризма продолжает существовать на левом берегу Евфрата. Несмотря на бравурные заявления Белого дома о «100% разгроме «Исламского государства», в провинции Дейр-эз-Зор продолжают действовать сотни «спящих ячеек» ИГ1, которые совершают нападения на проамериканские силы и части САА.

Лавров указал и на другую проблему — что делать с иностранными боевиками ИГ, которых взяли в плен силы коалиции? Родные страны по разным причинам отказываются забирать своих граждан, воевавших за самую страшную террористическую группировку современности; в то же время американцы даже не рассматривают возможность передачи пленных боевиков ИГ Дамаску, чтобы их судили по законам Сирии. В этих условиях на восточном берегу Евфрата зреет новый очаг терроризма.

«Очень тревожит, что страны их гражданства не хотят их забирать, планируют лишать гражданства, а американцы заявили о том, что, если этих людей не заберут, они их просто отпустят. То есть сотрудничество по терроризму, к сожалению, не является всеохватывающим», — посетовал Лавров.

Две сложнейшие проблемы

Министр назвал две крайне сложные проблемы современной Сирии, считает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, — на данный момент ни у Дамаска, ни у России нет однозначного подхода к Идлибу, а западные страны понятия не имеют, что делать с боевиками ИГ, оказавшимися в плену у сил коалиции.

«В Идлибе на сегодняшний день остается большое количество мирного населения, которое не имеет никакого отношения к боевикам, и любое наступление, любая армейская операция по уничтожению боевиков приведет к тому, что будет в той или иной мере страдать и мирное население, — пояснил Чупрыгин. — Второе соображение — не решен вопрос контракций в отношении провокационных заявлений об использовании химоружия. Я убежден на 100% — как только начнется операция сирийских войск в районе Идлиба, немедленно будет применен как минимум хлор, появятся постановочные ролики и начнутся обвинения в адрес президента САР Башара Асада и косвенно России в применении химического оружия. Вопрос стоит очень сложный. Насколько я понимаю, до сих пор нет однозначного представления о том, как правильно его решать».

Европейские страны не могут поступить в отношении своих граждан так же, как власти Ирака, которые «просто вешают» боевиков «Исламского государства» — не разбирая их на своих и иностранных, отметил эксперт. Забрать их к себе они не хотят, понимая, что эти люди опасны.

«Это обстрелянные люди, которые все это время воевали, понюхали пороха, и когда они окажутся на территории мирных стран, что они будут делать? Есть вполне обоснованные опасения, что они займутся тем же самым, — заявил собеседник ФАН. — Смотрите, что делают в Ираке — они просто решают эту проблему, всех вешают, и все. Это не просто так — очевидно, иракцы, как жители этих территорий, подозревают, что перевоспитать этих людей уже невозможно и что они будут приносить только проблемы. Эта «кровожадная» позиция заставляет задуматься цивилизованные европейские страны — а им что делать? Это большая проблема, и на самом деле, как ни печально об этом говорить, никто не знает, как ее решать. Прослеживается основная мысль — ни одна европейская страна не хочет принимать этих людей обратно и по возможности не будет этого делать».

Деструктивное влияние США

Член Совета Федерации, подполковник ФСБ в запасе Игорь Морозов напомнил в беседе с ФАН, что проблема Идлиба назревала давно и сейчас наносит серьезный ущерб процессу мирного урегулирования в Сирии.

«Было понятно, что Идлиб будет особой территориальной зоной с присутствием крупных боевых подразделений джихадистов. Сейчас даже Турция не может справиться с этими формированиями, и при создании буферной зоны в рамках наших договоренностей особых изменений не произошло. Поэтому к Идлибу нужно подходить очень терпеливо, различными многоходовыми военными и политическими мерами, — пояснил сенатор. Что касается других боевых подразделений джихадистов, разбросанных по Сирии, — в зоне контролируемой американцами, они их прямо поддерживают, и понятно, что они хотят использовать их в дальнейшем для своих внешнеполитических целей. Американцы не заинтересованы в работе конституционной комиссии, потому что это происходит без них, и они сохраняют свое присутствие и поддержку различных джихадистских формирований, блокируя мирный процесс и дальнейшее урегулирование ситуации в Сирии».

На данный момент невозможно говорить о более глубоком взаимодействии с США в вопросе противодействия международному терроризму, считает член Совета Федерации.

«Пока привлечь американцев к работе по мирному урегулированию в Сирии не получается, американцы не выходят даже на переговоры, связанные с ликвидацией гуманитарной катастрофы в крупных лагерях беженцев в зоне, которую контролируют США — они просто игнорируют эти переговоры. Говорить о более глубоком взаимодействии с ними просто невозможно, — подчеркнул Игорь Морозов. — Это — политическая воля Вашингтона и Пентагона. Они не предполагают ликвидации ИГИЛ1 в Сирии и перехода к мирному урегулированию сирийской проблемы. Поэтому блокируется работа конституционной комиссии. Вылазки джихадистских групп происходят по всей стране, и в этом — непосредственная вина американских военных».

Следует отметить, что помочь в разгроме боевиков в Идлибе могут жители провинции. Как ранее сообщало ФАН, созданное террористами «Тахрир аш-Шам» «правительство национального спасения» вызывает все больше негодования у жителей Идлиба — протесты против действий «Тахрир аш-Шам» прошли даже в других городах Сирии. В итоге недовольство мирного населения может лишить контролируемых «Ан-Нусрой» джихадистов почвы под ногами и привести к «политическому разгрому» группировки, который сможет использовать САА, считают ряд экспертов.

1 Организация запрещена на территории РФ.