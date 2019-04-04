Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности

Триполи, 4 апреля. Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности. Это произошло на фоне заявлений штаба Ливийской национальной армии (ЛНА), объявившей о переброске дивизий на запад страны для борьбы с террористами.

В заявлении, подписанном ливийским премьером Фаизом Сараджем, который возглавляет Президентский совет Ливии, действия ЛНА названы провокацией.

«Президентский совет решительно осуждает эту эскалацию [напряженности]», — приводит слова Сараджа телеканал 218TV.

Напомним, в Ливии с 2014 года продолжается гражданская война. В марте ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль южную границу Ливии и Алжира.