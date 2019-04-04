Эксперт объяснил желание США увеличить присутствие в Африке из-за российской «угрозы»

Кандидат на должность главы Европейского командования США Тод Вольтерс заявил о планах увеличить военное присутствие Вашингтона в Африке. В частности, Соединенные Штаты намерены построить там дополнительную военную инфраструктуру и перекинуть к берегам континента два эсминца ВМС США.

По мнению американского военного, милитаризация Африки необходима для того, чтобы противостоять двум «главным угрозам» — России и Китаю.

«Я думаю, что русские стремятся получить влияние в ущерб нам», — добавил в сенате генерал Стивен Таунсенд который назначен на должность начальника командования США в Африке, добавив, что РФ якобы преследует «эксплуататорские цели».

Один из сенаторов выразил озабоченность китайским военным объектом, расположенном в Джибути. Американцы пообещали выяснить, чем занимается КНР в африканской стране.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия и Китай действительно увеличивают свое присутствие на континенте. С русскими и китайцами активно взаимодействуют власти африканских стран, поскольку понимают, что это партнерство плодотворно, что в свою очередь не устраивает Вашингтон. Поэтому Соединенные Штаты всеми силами стараются раскачать внутреннюю обстановку.

«США считают, что в Африке разворачивается «противоборство». С юга движется Китай, причем уже даже не у экватора, а ближе к северу. Ситуация складывается таким образом, что Вашингтон воспринимает китайцев и русских как некую силу, которой необходимо противодействовать непосредственно в Африке. Именно для этого США организовывали «арабскую весну». С этой же целью дестабилизируется обстановка в Тунисе, в Ливии, Египте, Мали и так далее», — говорит военный эксперт.

Директор Института политических исследований Сергей Марков согласен, что США — милитаристы, и хотят погрузить Африку в пучину войн, хотя обстановка на континенте и без того неспокойная.

«Конфликтов хватает самих по себе, их там очень много», — отметил политолог.

Россия и Китай реализуют в африканских странах прежде всего экономические и гуманитарные проекты, обращает внимание Перенджиев.

«Россия и Китай проводят определенную работу по укреплению своих позиций, выстраиванию связей», — рассуждает эксперт.

Активность двух крупнейших держав крайне не нравится Соединенным Штатам, поэтому они сталкивают между собой вооруженные группировки.

«США пытаются погрузить Африку в пучину войн с целью дестабилизации обстановки, чтобы наши экономические и гуманитарные проекты не реализовывались, либо реализовывать их было невыгодно», — заключил Александр Перенджиев.

Вашингтон хотел бы вернуть былое влияние на африканском континенте, но это невозможно. Африканцы понимают, что Запад воспринимает их страны в качестве колоний. Куда выгоднее работать с Россией и Китаем как с равноправными партнерами.

«Дело в том, что после окончания Холодной войны США полностью доминировали в Африке. Но теперь это доминирование заканчивается. Это связано прежде всего с экономической, а затем и политической экспансией Китая. В последнее время и российские компании начали заходить на континент, прежде всего в Центральноафриканскую Республику, откуда ушли французы и рухнуло предыдущее правительство. Это вызывает озабоченность США, которые стремятся к глобальному доминированию и террористической эксплуатации Африки, которой они занимались на протяжении нескольких десятилетий», — резюмировал Сергей Марков.

Александр Перенджиев не исключил, что американские военные просто хотят освоить побольше средств в рамках работы Североатлантического альянса.

«Когда создаются какие-либо проекты, это делается для того, чтобы под них выделялись деньги. США являются членом НАТО. Вашингтон все время доказывает необходимость существования Североатлантического альянса. А как это можно сделать? За счет расширения. Привлекать новые страны в НАТО не получается, потому что взять их просто неоткуда. Значит, надо расшиться территориально в плане присутствия. А что такое расширение? Появляются новые контингенты, новые должности», — заключил член экспертного совета «Офицеры России».