МИД РФ рассказал, к чему подталкивают Киев заявления представителя США при НАТО

Москва, 4 апреля. Заявления постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison) по Керченскому проливу подталкивают киевские власти к новым провокациям. Об этом заявили в четверг в МИД Российской Федерации в связи с 70-летием Организации Североатлантического договора.

«После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге», — следует из сообщения дипломатического ведомства.

Отмечается, что наращиваются абсолютно все составляющие — воздушная, наземная и морская.

В МИД РФ указывают на то, что заявления Хатчисон о прохождении украинских судов в Керченском проливе подталкивают Украину к новым провокациям.

Ранее американский представитель сообщила, что военный блок собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив.

В Государственной думе России пообещали принять необходимые меры в случае появления кораблей альянса возле российских берегов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что есть конкретная система уведомлений о таких намерениях, которая неукоснительно должна выполняться. Кроме того, он подчеркнул, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был прописан еще в конвенции Монтре.