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Россия

ГП внесла представление властям Дагестана из-за нарушений в долевом строительстве

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ГП внесла представление властям Дагестана из-за нарушений в долевом строительстве

Москва, 4 апреля. Генпрокуратура внесла представление руководству Дагестана из-за нарушений в долевом строительстве многоквартирных домов. Соответствующую информацию передал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Как пишет ТАСС, заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук внес представление властям Дагестана ввиду того, что 325 домов не введены в эксплуатацию. Причиной стало незаконное подключение к коммуникациям газо- и электроснабжения.

«Это создает угрозу жизни для людей», — заявил Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Напомним, летом Совет Федерации одобрил закон об усилении контроля в долевом строительстве. С 1 июля 2018 года каждый застройщик обязан открывать отдельный счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета.

Автор: Сергей Петров
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