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Специалисты рассказали, как можно отрастить длинные и красивые волосы

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Специалисты рассказали, как можно отрастить длинные и красивые волосы

Москва, 4 апреля. Специалисты рассказали, как отрастить длинные волосы и придать им ухоженный вид. По мнению специалистов, необходимо не только использовать маски, но и правильно питаться.

Эксперты отметили, что волосы нуждаются в сальном секрете, который образуется в сальных железах. Это значит, чем волосы длиннее, тем меньше они получают веществ, которые помогают сохранить волосы здоровыми. Для этого необходимо использовать маски, кондиционеры и сыворотки для волос.

Помимо этого, стоит меньше использовать плойки и утюжки, которые пересушивают волосы и тем самым увеличивают их ломкость, отметил Planet Today.

Немаловажную роль играет правильное питание. Для роста волос необходим белок, а также жиры растительного и животного происхождения.

Эксперты советуют не ложиться спать с мокрыми волосами, поскольку такая привычка может привести к ломкости волос и перхоти. Кроме того, не стоит расчесывать мокрые волосы, таким образом они ломаются и рвутся.

Регулярно стоит подстригать кончики. Во-первых, это позволит избавиться от омертвевших волос, во-вторых, придать волосам здоровый и ухоженный вид.

Автор: Данила Копп
Источник: Planet Today
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