Сотни бывших дезертиров урегулировали свой статус в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 5 апреля. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в рамках укрепления процесса примирения в отдельных районах состоялась процедура урегулирования правового статуса лиц, которые ранее уклонились от военной службы или дезертировали из рядов САА. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава призывной комиссии в Дейр-эз-Зоре Машхур Шадуд заявил, что накануне было урегулировано положение десятков человек; общее число поступивших на службу вместе с ними составило 600 человек.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Молодые люди, урегулировавшие свое положение в провинции Дейр-эз-Зор, выразили свою благодарность компетентным органам САР за их усилия в вопросах примирения. Они также заявили, что возможность защищать родину — это большая честь для них.

Для проведения необходимых процедур по урегулированию статуса молодых людей был создан специальный комитет, офис которого находится в восстановленном центре к западу от Дейр-эз-Зора. Совместные усилия командования армии и шейхов арабских племен, принятие указа об урегулировании статуса дезертиров должны привлечь больше молодежи из восточного региона и неконтролируемых официальными властями районов в освобожденную часть сирийской республики, где воцарились стабильность и безопасность благодаря победам САА и работе властей.

Напомним, что в начале октября прошлого года президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии для бывших военнослужащих страны, которые во время разгара военных действий в САР дезертировали из рядов вооруженных сил САР, или граждан, которые вовсе уклонились от службы в армии. Новый указ президента будет действителен в течение четырех месяцев для военных, находящихся внутри сирийской республики, и в течение шести месяцев для тех, кто оказался за границей.

Ранее сообщалось о процессе урегулирования статуса дезертировавших сирийских бойцов в провинции Даръа.