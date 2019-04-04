Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью жертвами в Подмосковье

Москва, 4 апреля. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Дон» в Домодедово, в котором погибли шесть человек и двое пострадали. Об этом рассказала руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи УК РФ, в которой идет речь о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации машин, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как пишет ТАСС, по одной из версий аварии, водитель уснул за рулем. Как ранее сообщало Федеральное агенство новостей, ДТП произошло в четверг в 05.15 по московскому времени на 65-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса Mercedes, который ехал из Тулы в Москву, врезался в стоящую фуру, остановившуюся из-за затруднения в движении. Погибло четверо мужчин, две женщины. Пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.