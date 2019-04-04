Адвокат инвалида из Анапы рассказал о переговорах по иску к Баскову и Бузовой

Москва, 4 апреля. Адвокат инвалида из Анапы, подавшего в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавшим компанию «Кэшбери», рассказал, как стороны ведут переговоры.

«Мы ведем переговоры. Общение, диалог есть, но напрямую контактов мы пока еще не можем выстроить», — рассказал юрист в комментарии РИА Новости.

По словам Маршани, этот диалог можно считать нормальным, «приемлемым для всех». Защитник инвалида уверен, что самым удобным и перспективным направлением взаимодействия является поиск компромисса.

«Насколько они (ответчики. — Прим. ФАН) к этому готовы, покажет само заседание», — добавил он.

Как сообщалось ранее, 47-летний Дмитрий Ружников является инвалидом первой группы. В начале марта он подал иск к Баскову и Бузовой, прорекламировавших компании «Кэшбери». Ружников заявил, что именно под влиянием рекламных роликов вложил в «Кэшбери» 880 тыс. рублей, потерял последние деньги, и теперь ему не на что жить. Первое заседание по делу пройдет 11 апреля.

В начале ноября минувшего года «Газета.ру» распространила заявление главы «Кэшбери» Артура Варданяна о прекращении работы компании.