Эксперт объяснил, почему Финляндия не отважится вступить в НАТО

Заявление МИД Финляндии о возможном присоединении к НАТО не что иное, как политическая манипуляция, в реальности Хельсинки не пойдет на такой шаг, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Финская сторона сохраняет военный нейтралитет, однако оставляет за собой возможность вступления в Североатлантический альянс, подчеркнули в финском внешнеполитическом ведомстве.

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — заявила РИА Новости директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Сари Раутио.

По ее словам, Хельсинки не подавал заявку на присоединение к Альянсу, однако ведет с блоком политический диалог. Как заметила Раутио, «такое взаимодействие позволяет стране продвигать свои интересы в области внешней политики, обороны и безопасности».

Алексей Мухин в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему к заявлению МИД Финляндии можно относиться с большой долей сомнения.

«Давайте исходить из реалий. С одной стороны, общественное мнение в Финляндии таково, что большая часть населения резко против вступления в НАТО. С другой, политическая целесообразность маневров: финское руководство, в частности, МИД — это такая вещь в себе, которая живет иногда своей собственной жизнью. Действительно, финны пытаются использовать перспективу вхождения в Альянс для того, чтобы оказывать давление и на Россию, и на Соединенные Штаты», — объяснил эксперт.

По мнению политолога, большинство финских граждан выступают против присоединения к НАТО при потере статуса нейтральной страны. Причем объясняется это не какими-то высокими политическими мотивами, а вполне прагматичными вещами, добавил он.

«Финляндия — одна из тех стран, которая поставляет на российский рынок громадное количество товаров, и если РФ в ответ введет какие-то ограничения, финскую экономику ждут нелегкие времена. Она никуда не денется, выживет, но финские фермеры потеряют рынок сбыта. Какое руководство в здравом уме и трезвой памяти пойдет на такое потрясение для своей экономики, даже если ему предложат сады небесные? Но, судя по состоянию организации, Альянс ничего такого предложить не может», — рассказал Мухин, отметив, что Финляндия не отважится вступить в НАТО.

Резюмируя, собеседник ФАН обратил внимание, что «подобные высказывания со стороны финского МИДа — политические маневры, которые, вероятно, Хельсинки предпринимает, чтобы добиться каких-то уступок со стороны России».

Напомним, Финляндия с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», а с 1997 года страна стал членом Совета евроатлантического партнерства.

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