Эксперт объяснил, почему США модернизируют систему ПРО после заявления Шойгу

Пентагон намерен через три года обзавестись системой предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет. Но в России полагают, что к этому времени возглавляемое Сергеем Шойгу ведомство вынудит американцев вновь переделывать их противоракетную защиту.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса, заявил, что в течение трех лет в Америке будет разработана система обнаружения запусков гиперзвуковых ракет, состоящая из дешевых сенсоров, размещенных на околоземной орбите.

Руд подчеркнул, что противоракетная защита — это один из приоритетов в оборонной стратегии США, а потому в последнее время американцы разместили на Аляске 20 дополнительных установок ПРО. Однако, по мнению военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, модернизация и усиление американской противоракетной обороны связано с появлением у России новых видов вооружения.

В комментарии Федеральному агентству новостей эксперт напомнил, что не так давно министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал разработку в 2019-2020 годах наземного варианта «Калибра» с гиперзвуковой ракетой большой дальности, и американцы, безусловно, не могли на это не отреагировать.

«Думаю, что США работают над созданием системы обнаружения запуска гиперзвуковых ракет параллельно с разработкой собственного такового вооружения. Озвученный замглавы Пентагона срок в три года вполне реален, но здесь есть один важный момент. Российские разработки не стоят на месте, и за указанное время может появиться новое оружие, которое заставит американцев вновь модернизировать свои системы ПРО», — заметил Олег Пономаренко.

По его словам, в отношении гиперзвукового оружия американские системы обнаружения запусков ракет требуют серьезной переделки.

«Нужна совершенно другая схема, должен быть охват всей территории планеты. Полагаю, они будут использовать системы, используемые на авиационных носителях, объединят их в одно целое. И не исключаю, что это будет все-таки нечто универсальное, а не ориентированное исключительно на гиперзвук. Но, безусловно, эти заокеанские разработки следовало бы начать раньше. Они торопятся после заявлений российского президента Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Существующие у них системы ПРО не обеспечивают контроль над пространством и не способны их защитить в случае серьезного нападения», — сказал Олег Пономаренко.

Российский эксперт также добавил, что у американских военных на данный момент не может быть уверенности в том, что колоссальные деньги, вложенные в модернизацию их противоракетной защиты, в конечном счете окупятся.

«И хотя перед Шойгу не стоит задачи осложнить жизнь Пентагона, принимая на вооружение суперсовременное вооружение, по факту получается, что происходит именно так. Это логика развития конструкторской мысли», — пояснил специалист Центра стратегической конъюнктуры.

Напомним, российский лидер неоднократно подчеркивал на разных международных площадках, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер. При этом Владимир Путин всегда предупреждал, что Москва оставляет за собой право на ответный удар, который уничтожит агрессора.