Опубликовано полное видео первого полета новейшего российского самолета Ил-112В

Москва, 4 апреля. Полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В появилось в Сети. Соответствующие кадры опубликовал авиационный комплекс имени Ильюшина.

Камеры, которые фиксировали весь полет, были расположены на киле и в кабине. Также съемку вели с летающей лаборатории Ил-114ЛЛ, которая сопровождала Ил-112В.

«В задачи специального самолета «ММС Радар» входило информирование экипажа летчиков-испытателей по высотно-скоростным характеристикам, а также фотографический, видеоконтроль и фиксация первого вылета», — сообщили в комплексе.

Напомним, 30 марта новейший российский самолет Ил-112В совершил первый испытательный полет на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» под командованием Героя России Николая Куимова.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов в интервью Федеральному агентству новостей сказал, что Ил-112В сможет перевозить небольшие партии груза и личный состав в пределах 40 человек, с него можно будет десантировать людей и использовать как на взлетно-посадочных полосах с искусственным покрытием, так и на грунтовках.

Ил-112В — это первый военно-транспортный самолет, который был разработан в России с нуля. Воздушное судно планируется к выпуску в модификации для военно-транспортной и гражданской авиации.