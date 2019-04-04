Стало известно, почему россияне не платят по кредитам

Москва, 4 апреля. Самая частая причина у должников, которые отказываются возвращать деньги, — финансовые трудности, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Члены НАПКА выяснили, по каким причинам должники отказываются возвращать долг.

Как оказалось, меньше половины должников (47%) заявили, что не могут выплатить долги по кредитам из-за финансовых затруднений. Из них 30% сообщили о снижении доходов, 20% пожаловались на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой. Некоторые также сообщили о финансовых проблемах из-за семейных обстоятельств, потере работы, незапланированных покупок.

Другая причина для отказа погасить кредит — несогласие неплательщиков с суммой долга. Девять процентов опрошенных надеются уменьшить сумму долга через суд, семь процентов уверены, что кредит им не придется возвращать. Семь процентов сообщили, что изначально не поняли условий кредитования, а четыре процента россиян заявили, что не знают, как оплатить просроченный кредит.

Как сообщил РБК, сотрудники коллекторских агентств обзванивали должников и, если те отказывались возвращать деньги, фиксировали причины отказа.