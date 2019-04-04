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Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Осло из-за проблемы с пассажиром

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Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Осло из-за проблемы с пассажиром

Осло, 4 апреля. Летевший из Москвы в Гавану самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно приземлиться в Осло, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Причиной экстренной посадки оказались проблемы на борту: один из пассажиров пожаловался на самочувствие. Экипаж принял решение совершить посадку в Осло.

Приземление было совершено успешно. К пассажиру оперативно прибыли врачи. О состоянии больного ничего не известно. Кроме того, информация о том, когда лайнер сможет продолжить путь, по-прежнему уточняется.

В «Аэрофлоте» намерены выступить с официальным комментарием по этому инциденту, когда станет известно, сняли пассажира, у которого произошли проблемы со здоровьем, с рейса до Кубы или нет.

Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Осло из-за проблемы с пассажиром

Ранее СМИ назвали причину крушения самолета с совладелицей S7 в Германии.  По информации источников журналистов, бизнес-джет Epic, в результате крушения которого погибла председатель совета директоров S7 Наталья Филева, при заходе на посадку неожиданно потерял скорость. Пилот в ручном режиме попытался исправить ситуацию, но не успел. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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