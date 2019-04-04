Клинцевич предупредил польского генерала о последствиях ядерных угроз

Москва, 4 апреля. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который допустил ядерный удар по России.

Клинцевич подчеркнул, что слышать ядерные угрозы в адрес РФ от польского генерала «по меньшей мере странно».

«Казалось, кто-кто, а военный человек должен понимать, что человечество в своем подавляющем большинстве не переживет ядерную войну», — предупредил сенатор.

Он заметил, что Скшипчаку следовало бы учесть судьбу его страны при этом сценарии. Член Совфеда напомнил, что исторический путь Польши «был выстлан отнюдь не розами».

Сенатор добавил, что любые рассуждения на Западе о применении ядерного оружия против России являются провокациями. Клинцевич посоветовал польскому генералу воздержаться от ядерных угроз.

«Так можно и накликать беду. Ведь сказано: сначала было слово, — напомнил Клинцевич. — Тем более что наша страна не дает ни одного повода для обвинения ее в агрессии».

Напомним, во время интервью польскому изданию Wirtualna Polska Скшипчак допустил вероятность ядерного удара по России в случае полномасштабных боевых действий. Генерал также выразил мнение, что в прошлом США готовы были нанести ядерный удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши».

Комментируя это заявление польского военного, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился в адекватности Скшипчака, заподозрив у него «серьезные проблемы с психикой».