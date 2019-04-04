Путин и Нетаньяху поблагодарил российских поисковиков

Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров в Москве обсудили работу добровольческих отрядов, которые занимаются поиском тел погибших в войнах и установлением их личностей.

Путин, а затем и Нетаньяху поблагодарили российских поисковиков, которые нашли место захоронения солдата ЦАХАЛ, погибшего в Ливане в 1982 году.

«Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести. Самое главное, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на могилу», — сказал российский лидер.

Нетаньяху отметил, что российские поисковики серьезно рисковали, когда искали останки израильского солдата. Премьер Израиля поблагодарил за эту работу Минобороны РФ.

«Мы не забудем этого», — подчеркнул Нетаньяху.

Захария Баумель — израильский солдат, погибший во время боя при Султан-Якубе в ходе Ливанской войны. Долгое время Баумель, как и два других солдата ЦАХАЛ, считался пропавшим без вести. В 2019 году его останки обнаружили российские поисковики.

Напомним, ожидается, что во время переговоров в Москве Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудят вопросы координации между военными и ситуацию в Сирии.