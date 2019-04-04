Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских поисковиков

283
0 Оставить комментарий

Путин и Нетаньяху поблагодарил российских поисковиков

Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров в Москве обсудили работу добровольческих отрядов, которые занимаются поиском тел погибших в войнах и установлением их личностей.

Путин, а затем и Нетаньяху поблагодарили российских поисковиков, которые нашли место захоронения солдата ЦАХАЛ, погибшего в Ливане в 1982 году.

«Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести. Самое главное, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на могилу», — сказал российский лидер.

Путин и Нетаньяху поблагодарил российских поисковиков

Нетаньяху отметил, что российские поисковики серьезно рисковали, когда искали останки израильского солдата. Премьер Израиля поблагодарил за эту работу Минобороны РФ.

«Мы не забудем этого», — подчеркнул Нетаньяху.

Захария Баумель — израильский солдат, погибший во время боя при Султан-Якубе в ходе Ливанской войны. Долгое время Баумель, как и два других солдата ЦАХАЛ, считался пропавшим без вести. В 2019 году его останки обнаружили российские поисковики. 

Напомним, ожидается, что во время переговоров в Москве Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудят вопросы координации между военными и ситуацию в Сирии.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров