Бизнесмен Галицкий назвал главные причины продажи «Магнита»

Москва, 4 апреля. Российский бизнесмен Сергей Галицкий назвал причины, по которым решил продать розничную сеть «Магнит». По его словам, систематическое напряжение, усталость и возраст заставили его пойти на такую меру.

По словам предпринимателя, за последние 24 года он ни разу не завтракал дома, потому что необходимо было все держать под контролем и следить за ситуацией на месте. Галицкий признался, что сперва такая работа приносила удовольствие, но затем сказалась накопившаяся усталость, пишет издание The Bell..

При этом он указал на тот факт, что отвечать за 300 тысяч своих сотрудников крайне тяжело.

«Это очень сильное давление. Если ты с ним справляешься в 35-40 лет, то в 50 это — очень тяжело», — признался бизнесмен.

Он также обратил внимание на то, что интенсивность, с которой он трудился в «Магните», для его возраста уже была уничтожающей.

Кроме того, по его словам, диалог с государственными надзорными органами давался очень тяжело.

Напомним, основатель «Магнита» зимой 2018 года продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети и ушел с поста генерального директора компании. Совладельцем предприятия стал основатель Marathon Group Александр Винокуров, а новым главой — Ольга Наумова.