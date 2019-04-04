Курды не пропускают гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения часть Хасаки

Дамаск, 4 апреля. Курды препятствуют въезду колонны с продовольственной помощью для пострадавших от наводнения в населенных пунктах провинции Хасака, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в сирийской республике.

Так называемые Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдских ополченцев, не позволили колонне с гуманитарной помощью проехать в деревни, пострадавшие от наводнений в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

По словам члена местного гражданского комитета по делам здравоохранения Мухаммада Каена, так называемое курдское самоуправление отказалось ввести конвой в район Тель-Хамис и заставило колонну вернуться с гуманитарной помощью в город Аль-Камышлы.

«Мы получили известие о катастрофах в результате наводнений, произошедших во многих селах Хасаки, в итоге был сформирован специальный комитет, чтобы помочь гражданским лицам, мы работали под руководством губернатора Хасаки. Всего было выделено три тысячи продовольственных посылок, а также теплых одеял. После нашего прохода через пункт сирийской армии мы получили известие от курдских ополченцев, что не можем пройти на их территорию», — рассказал мужчина в комментарии ФАН.

Жители деревень и городов, расположенных на севере Хасаки, просят сограждан помочь им справиться с последствиями наводнений, которые обрушились на регион в последнее время, что привело к разрушению более ста домов, а также повлияло на работу сельскохозяйственного сектора в регионе.

В районах, находящихся под контролем курдских ополченцев, наблюдается значительное ухудшение условий жизни, несмотря на богатство ресурсов, кроме того, были зафиксированы значительные преступления, которые совершают курдские главари в отношении гражданских лиц, проживающих там.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами наводнения в Хасаке, несколько домов разрушены.