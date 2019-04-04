В МИД РФ выступили за реформирование системы наблюдения ОБСЕ за выборами

Москва, 4 апреля. Россия настаивает на реформировании системы наблюдения ОБСЕ за выборами. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, недопуск Киевом российских наблюдателей на президентские выборы на Украине является еще одним примером, доказывающим тот факт, что «необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами», пишет ТАСС.

«Необходимо <…> переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы», — сказал Грушко.

Также он подчеркнул, что все предложения РФ «находятся на столе переговоров в Вене», сообщает RT.

Напомним, ОБСЕ раскритиковала недопуск российских наблюдателей на выборы на Украине. Решение киевских властей противоречит нормам организации.

Выборы президента на Украине состоялись 31 марта. По данным ЦИК, лидирующие позиции у шоумена Владимира Зеленского, действующий президент страны Петр Порошенко занял второе место, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко расположилась на третьем месте.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поздравлять кого-то из кандидатов с победой на выборах было бы неправильно, так как предстоит второй тур выборов. Планируется, что он состоится 21 апреля. Отметим, явка на президентских выборах превысила 45%.