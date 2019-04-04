Госдума приняла законопроект о повышающем коэффициенте при импорте табачных изделий

Москва, 4 апреля. Госдума во втором чтении приняла законопроект о применении повышающего коэффициента при расчете акцизов на импорт табака. Документ был инициирован депутатом нижней палаты парламента Сергеем Катасоновым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как правило, с 1 января обычно происходит индексация акцизов на сигареты и папиросы. Ранее, чтобы выпустить как можно больше продукции по старым акцизам, в последние четыре месяца производители увеличивали свои товарные запасы. И в первое полугодие фактически торговали по акцизам прошлого года. В 2016 году для российских представителей отрасли мы ввели ограничение: если объем выпуска в четвертом квартале больше, чем среднегодовой в прошлом году, применяется повышающий коэффициент к расчету акцизов. Этот законопроект выравнивает отечественных производителей с импортерами», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН Катасонов.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, такие ограничения на данный момент не касаются импорта.

«Фактически наши табачные фабрики, у которых есть это же производство за границей, могут также «подгружать» этот товар в последние четыре месяца. Импорт таким повышающим коэффициентом не облагается», — отметил Катасонов.

Член фракции ЛДПР рассказал о принятой во втором чтении правительственной поправке. В частности, речь идет об уменьшении налоговой базы по акцизам для табака кальянного в случае указания процентного содержания табачного сырья в нем на упаковке.

«Отсечка составит 20%», — резюмировал Катасонов.

Напомним, что в настоящее время табак для кальяна представляет собой смесь, содержащую как табачное, так и нетабачное сырье. Теперь если на упаковке будет указано, что в ней содержится не менее 20% табака кальянного, то налоговая база будет определяться, исходя из этого показателя.