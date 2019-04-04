Итоговое заключение о катастрофе Boeing-737 MAX 8 будет подготовлено в течение года

Москва, 4 апреля. Власти Эфиопии заявили, что экипаж Boeing-737 MAX 8, который потерпел в марте этого года крушение, следовал инструкциям, но не смог сохранить контроль над судном. Отмечается, что итоговое заключение о катастрофе будет подготовлено в течение года.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN, заявила, что пилоты разбившегося самолета следовали всем инструкциям в аварийных ситуациях, но не смогли сохранить контроль над воздушным судном. По ее словам, перед катастрофой у самолета было хорошее техническое состояние.

Отмечается, что итоговое заключение о катастрофе будет подготовлено в течение года.

По данным источника Reuters, предварительный отчет о крушении лайнера в Эфиопии может спровоцировать спор с Boeing о том, как экипаж воздушного судна реагировал на проблемы, вызванные некорректными данными датчиков.

При этом, как отметило издание, в самом отчете прямо не будет упоминаться о программном обеспечении Boeing. В то же время власти хотят знать, почему самолет упорно «нырял» в землю.

Напомним, Boeing-737 MAX 8, на борту которого находилось 157 человек, включая 8 членов экипажа, потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. После авиакатастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета лайнеров этой модели.