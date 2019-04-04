Москва, 4 апреля. Россия отметила увеличение количества учений стран НАТО с ядерной компонентой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, государства Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в военных учениях. В рамках тренировок стратегические бомбардировщики США совершают полеты «в чувствительных для России районах», уточнил он.

«Страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами», — подчеркнул дипломат.

МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Грушко напомнил, как несколько дней назад B-52 «барражировали над Балтийским морем». Кроме того, заместитель главы МИД добавил, что растет число учений, «предусматривающих задействование ядерного оружия», Москва видит «усиление ядерной риторики».

Кроме того, в четверг МИД опубликовал сообщение в связи с 70-летием подписания Североатлантического договора. В российском МИД подчеркнули, что НАТО не собирается отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Россией. В сообщении МИД говорится, что со стороны НАТО продолжается «наращивание коалиционных потенциалов альянса и дальнейшее совершенствование военной инфраструктуры» у границ России «для оперативной переброски сил и средств на Восток». Кроме того, дополнительные деньги выделяются на развитие системы ПРО, БПЛА и истребителей нового поколения.

Напомним, 30 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО повышают расходы на оборону «не для того, чтобы понравиться» президенту США Дональду Трампу.

По мнению Столтенберга, сегодня США и Европа взаимодействуют теснее, чем несколько лет назад. При этом он признал, что у союзников имеется ряд разногласий. В частности, речь идет о реализации проекта «Северный поток — 2» и соглашении по атомной программе Ирана.

В минувшую среду в МИД РФ сообщили, что НАТО активизировала разведывательную деятельность вдоль российских границ. В ведомстве отметили, что Альянс продолжает усиливать присутствие в Восточной Европе и проводит милитаризацию черноморского региона «под предлогом мифической российской угрозы».