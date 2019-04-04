Конституционный суд России признал законным изменение пенсионного возраста

Москва, 4 апреля. Конституция России не исключает возможность изменения пенсионного возраста федеральным законом, а оценка целесообразности таких мер не входит в компетенцию Конституционного суда. Такое определение вынес КС РФ по запросу группы депутатов Госдумы.

Определение было опубликовано на сайте Конституционного суда России. В соответствии с ним депутатский запрос не подлежит дальнейшему рассмотрению.

Отмечается, что парламентарии обратились в высшую конституционную инстанцию, так как, по их мнению, нововведение «не отвечало общепризнанным критериям социального государства». Суд определил, что конституция не решает вопрос определения пенсионного возраста — это является прерогативой законодателя. В определении также сказано, что КС РФ изучил материалы, представленные в том числе госорганами и научными организациями. Документы свидетельствуют, что решение о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке вопроса.

Конституция не исключает возможности федерального законодателя повысить пенсионный возраст, отметили в КС РФ.

«Вопрос же о целесообразности данной меры — как предполагающий по существу оценку ее социально-экономической обоснованности в контексте проводимой государственной политики, а также демографических и иных факторов — не может быть разрешен Конституционным cудом Российской Федерации; иное выходило бы за пределы его компетенции», — говорится в определении.

Отмечается, что определение Конституционного суда РФ по данному запросу окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил доиндексацию пенсии выше прожиточного минимума. Также стало известно, что социальные пенсии в России с 1 апреля выросли на 2%. К настоящему моменту средний размер пенсионных выплат увеличился на 182 рубля, достигнув 9,2 тысячи рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года в России вступил в силу основной пакет законов об изменениях в пенсионном законодательстве России. Президент РФ Владимир Путин подписал документ в октябре 2018 года. Во время традиционной большой пресс-конференции Путин отметил, что был категорически против повышения пенсионного возраста, однако в России наблюдается тенденция уменьшения числа работающих граждан. Если бы власти ничего не меняли, то пять-семь лет граждане жили бы спокойно, но потом понадобились бы резкие изменения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что власти страны приняли компромиссный вариант изменений пенсионной системы. По его словам, все средства, которые освободятся в результате изменения пенсионного законодательства, потратят на обеспечение роста пенсий выше инфляции.

Задачей закона является обеспечение устойчивого роста страховых пенсий, а также высокий уровень их индексации. Как отметили в Пенсионном фонде России, речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста, по достижении которого будет выплачиваться страховая пенсия по старости.

Закон предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет: для мужчин до 65 лет и до 60 лет — для женщин. Смягчить переход к изменениям в законодательство смогут различные льготы и меры социальной поддержки. Президент РФ Владимир Путин на стадии рассмотрения изменений в законодательство Госдумой отметил необходимость разработать меры, защищающие права лиц предпенсионного возраста. Он призвал ввести для работодателей ответственность за увольнение или отказ в трудоустройстве данной категории граждан. Кроме того, по предложению главы государства многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а ряд льгот по-прежнему будет предоставляться для россиян по достижении ими 55 и 60 лет. Предложения президента РФ были отражены в конечной редакции закона. Российские власти также с 2019 года запускают программы переподготовки людей предпенсионного возраста.