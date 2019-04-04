Эксперт назвал место следующей после Польши «базы вторжения» США на границе с РФ

НАТО обрушит ядерное оружие на Россию в случае военной агрессии со стороны Москвы. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

Но и помимо ядерного оружия, огромный хаб с бронетехникой и артиллерией армии США в Польше угрожает России в случае глобального конфликта, считает военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

В беседе с военкором Федерального агентства новостей политолог объяснил, какие цели преследуют Вашингтон и Варшава, наращивая военную мощь у границ России и делая резкие заявления в адрес Москвы.

Штаты готовятся к войне в Европе

— Иван Павлович, генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии нынешней встречи глав МИД стран-участниц альянса в Вашингтоне заявил, что в строительство военной инфраструктуры для войск США в Польше будет вложено 260 млн долларов. Чем это угрожает России?

— Во-первых, нам безусловно угрожает создание такого «депо», как говорят американцы. Причем, насколько я знаю, под военную инфраструктуру в Польше там будет использована большая территория — около 40 гектаров. Это означает, что там будут складировать не бронежилеты, военную медицину или стрелковое оружие. Этот хаб — конкретно для размещения большого количества бронетехники, артиллерии и т. д.

— Так для чего это делается?

— Для быстрого развертывания войск в восточном направлении. Когда события будут развиваться по самому негативному — натовскому — сценарию, этот хаб сыграет свою роль. Напомню, что такая база не одна, по всей Европе американцы развернули их немало. Польский хаб важен тем, что пока именно он расположен ближе всех к российским границам. Хотя инфраструктура есть и в странах Балтии, но хабов там пока еще не создавали. Поэтому нетрудно спрогнозировать следующий шаг американцев — создание подобных хабов в Прибалтике, еще ближе к нашей границе.

— Их ведь можно назвать «хабами вторжения»…

— Это хабы для быстрого развертывания войск. Понятно, что они это делают, представляя все в том ключе, что Россия-де — агрессор. И поэтому, мол, создается структура на случай российской агрессии. Но Россия же никогда на такое не пойдет, и это все прекрасно знают, это очевидно. Значит, под прикрытием этого информационного шума создается эшелонированная инфраструктура для быстрого развертывания значительного количества войск. Если техника в готовности на местах, то личный состав мобильно и скрытно перебросить проще всего.

Через 20 лет за Арктику начнется отчаянная драка

— В Баренцевом море американские подлодки ведут себя нагло и вызывающе. Как мы должны реагировать на их «телодвижения»?

— С этим-то у нас как раз все в порядке, потому что после 2014 года мы изменили систему строительства Вооруженных Сил. Западное направление до этого момента считалось неопасным. Ему мало уделялось внимания, по сравнению, например, с Южным, Центральным и Восточным военными округами. Но теперь Западный военный округ, безусловно, приобрел приоритет. Меняется в лучшую сторону сама военная инфраструктура, включая структуры управления. На этом направлении создаются новые воинские части и соединения. В связке с Западным надо рассматривать и Арктическое направление.

— Судя по мерам военно-политического руководства страны, Арктика — также в разряде приоритетов?

— В ближайшие 20-30 лет за Арктику начнется отчаянная драка со стороны наших бывших западных «партнеров». И мы к этому готовимся, создавая единый фронт. Направления «Запад» и «Арктика», действительно, надо объединять. В Баренцевом море американские подлодки ведут себя откровенно нагло. Можно привести сколько угодно примеров, которые доказывают, что Арктика — это северный фланг западного фронта против России.

— Но укрепление оборонной инфраструктуры на этих направлениях в военном отношении требует дополнительных средств.

— У нас все идет по плану. Самое главное, что это не выходит за рамки военного бюджета. Наша страна не может себе позволить слишком большой военный бюджет. И мы укладываемся в тот, что имеем.

Варшава в роли приказчика

— А в Польше разве не понимают, что собирают угли на голову, ведь, в случае чего, по хабам на их территории будет нанесен удар?

— Думаю, что сейчас для поляков это не слишком важно. Для них важнее быть главным союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе. И эта позиция совершенно понятна. Как считают в Варшаве, у них есть хорошие шансы стать страной, которая управляет делами всей Восточной Европы.

— Даже так?

— Они готовы быть ретранслятором воли Вашингтона, чтобы Варшаве подчинялись Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии, Румыния, Болгария и, разумеется, Украина, когда там разберутся. Хотя такое ощущение, что бардак там, на Украине, будет продолжаться вечно.

— Вы считаете, что Польша может стать наместником США?

— Понятно, что не все у них получится. Потому что даже Венгрия ведет себя очень самостоятельно и выстраивает свои отношения с Россией вне рамок НАТО, Евросоюза и Вышеградской группы. Но Польша не оставляет надежд стать страной №1 в Восточной Европе именно в противовес России. Имперский дух Речи Посполитой никуда не делся.

— А как же дух демократии, ценности западного мира?

— Какая демократия, это все смешно! Послушайте, они реально хотят управлять всей Восточной Европой. Как бы они ни прятали это желание за демократическими лозунгами, все равно имперский зуд вылезает наружу. И поэтому они хотят от американцев денег, включая средства на базу «Форт Трамп», в которую поляки готовы сами вложить от 1 до 2 млрд долларов. Но этого для базы мало — видимо, расчет на то, что остальное дадут американцы. Для сравнения, база США в Косове «Бондстил» (Camp Bondsteel) — самая большая американская база в Европе — стоит 8 миллиардов долларов. А то, что они сами станут целью… Да им на это плевать. Перед ними стоит другая цель, которую я объяснил. Им это гораздо интереснее.

— И все же Польша в НАТО играет далеко не главную скрипку после США.

— Да, и поэтому польские устремления не интересны их коллегам по НАТО. Ни Германия, ни Франция не хотят участвовать в этой авантюре, потому что не хотят снова превращаться в цели для наших ракет после распада ДРСМД, который разрушают американцы. Но США готовы снова притащить свои ракеты в Европу. Если это произойдет, то после размещения в странах Европы американских ракет средней и меньшей дальности нам придется взять эти страны на прицел.

Бюргеры играют за «Северный поток»

— Но в Европе есть же здравые силы, которые понимают, к чему все идет?

— В Европе далеко не у всех есть желание впрягаться в американское дело. У поляков, прибалтов есть, но они русофобией живут. Там политическая элита выращена именно на русофобии. Это называется «Северный фланг НАТО»: Великобритания, Дания, Польша, Прибалтика. Там ненависть к России культивируется, пестуется и всячески поддерживается. На Южном фланге НАТО: в Греции, Испании, Италии — картина иная. Несмотря на то, что все валят на Россию, обвиняя ее во всех грехах, там все равно прослеживается хорошее отношение к нам, любовь даже. А еще есть центр из Германии и Франции, который решает все.

— Насколько усиление группировки НАТО и возможные провокации альянса у российских границ угрожают «Северному потоку — 2»?

— Я не думаю, что они они смогут остановить «Северный поток», по одной простой причине: слава богу, пока Германия и Франция во многом решают судьбу Европы. В этих двух странах, какие бы политические коллизии там ни происходили, отношение к России более сдержанное и объективное.

Кроме того, немцы — люди прагматичные. Если не будет «Северного потока — 2», то немецкая домохозяйка не сможет мыть с мылом свою дорожку перед домом, как она это любит делать. Потому что без этого газопровода немножко снизится уровень жизни, а они этого не хотят. Немцы понимают, что их уровень жизни зависит от «Северного потока». И сколько бы там ни вопили американцы, которым плевать на уровень жизни немцев, сами жители Германии хотят жить лучше, в том числе благодаря газу из России.

— То есть союзничество в рамках НАТО здесь отходят на второй план?

— Есть граница, которую нельзя переступать. Немцы говорят об этом давно, повторяя: «Мы хотим вкусно есть, мягко спать и жить, как мы сами решим». Они готовы отправлять миротворцев, свергать диктаторов и т. д., но свое пространство считают неприкосновенным. Вот так и будет.