Тело скончавшегося в Монголии актера Булдакова доставлено в Москву

Москва, 4 апреля. Тело народного артиста Российской Федерации Алексея Булдакова доставлено из Монголии в российскую столицу. Об этом заявил в четверг ТАСС источник в окружении артиста.

По имеющимся данным, тело Булдакова доставлено в столицу примерно в 11.15 по московскому времени.

«Друзья актера везут его в морг, после чего будет решаться вопрос с похоронами», — отметил собеседник ТАСС.

Церемония прощания с Булдаковым пройдет 6 или 8 апреля в московском Доме кино. Похоронить артиста, по предварительным данным, собираются на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, российский актер умер 3 апреля на 69-м году жизни. Он находился на отдыхе с приятелями на озере Байкал в Бурятии, компания решила заехать на пару дней в Монголию, где артист внезапно умер.

Продюсер артиста Татьяна Маршова говорила, что актер испытывал проблемы со здоровьем — его мучили головные боли из-за повышенного давления. По ее словам, смерть актера стала для родных и близких неожиданностью.

Как сообщал источник Федерального агентства новостей, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Ранее стало известно, что отечественный актер Алексей Булдаков за несколько дней до смерти участвовал в «Байкальской рыбалке» на берегу озера в населенном пункте Оймур Кабанского района Бурятии.