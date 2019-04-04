Пенсионерка из Липецка зарезала зятя, защищая свою дочь

Липецк, 4 апреля. Пожилая жительница Липецка нанесла множественные ножевые ранения собственному зятю. По предварительным данным, женщина заступилась за дочь, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел в одном из частных домов вечером 3 апреля. По версии следствия, там началась ссора между мужем и женой, в результате которой 47-летний мужчина ударил супругу ножом в бедро. Пожилая мать пострадавшей заступилась за дочь и начала наносить зятю удары ножом в грудь и живот.

От полученных ранений мужчина скончался. Его супруга была доставлена в больницу, жизни женщины ничего не угрожает. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве сын обокрал мать-пенсионерку, угрожая ножом. Молодой человек похитил у 60-летней женщины ноутбук.