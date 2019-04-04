Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк о «российском следе»

Киев, 4 апреля. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что опубликовала фейк о связи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с Россией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Первый пост Геращенко был посвящен ролику Зеленского, в котором кандидат в президенты страны призывал конкурента Петра Порошенко встретиться на дебатах на самом большом в Киеве стадионе «Олимпийский». Кроме того, шоумен настаивал на том, что перед этим они должны пройти медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови.

Вице-спикер рады выложила на своей странице скриншот, в котором указывалось, что правом на видеоролик Зеленского якобы владеет российская фирма Kedoo Entertainment Russia.

«[Зеленский] еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России», — пояснила она.

Как пишет РИА Новости, позже Геращенко удалила этот пост. Она призналась, что разместила фейк о «российском следе». Вице-спикер Рады заверила подписчиков, что негативно относится к аферистам и распространителям информационных вбросов.

«Поэтому фейки удаляю и признаю, если был фейк, — написала она в Facebook. — Буду рада, если этого золотого правила соблюдать и оппоненты… Я против ложных новостей».

В первом туре президентских выборов на Украине, которые прошли 31 марта, лидируют Порошенко и Зеленский. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, шоумен ответил согласием. Однако его советник Руслан Рябошапка выразил мнение, что не видит смысла в дебатах кандидатов в президенты. По его словам, любая политическая дискуссия между ними, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.